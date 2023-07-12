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Ярош прокоментував скандальний рапорт Маркуса

12 липня 2023 22:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ярош прокоментував скандальний рапорт Маркуса
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош прокоментував рапорт, який подав сержант бригади "Маґура" Валерій Маркус. За його словами, майор Іван Шаламага, який згадується в заяві як "аморальний дегенерат", виконує свої обов'язки "чесно і професійно". 

Свій коментар Дмитро Ярош оприлюднив на сторінці у Facebook

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Коментар Яроша на рапорт Маркуса

Ярош зазначив, що Іван Шаламага "якісно знищує ворогів". 

"Він — не піариться, він — робить свою роботу чесно і професійно, він якісно знищує ворогів України. Знаю цього хлопця з його народження. Я сказав, що хотів", — написав Ярош.

 

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Допис Яроша. Фото: скриншот

Передісторія

Декілька дні тому головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

За словами Маркуса, наразі ситуація серед командування не дозволяє побудувати військову частину згідно з тими цінностями, які запроваджували на початку. 

Він назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом". Маркус сказав, що ця людина принижує його честь і гідність, перебуваючи в одному колективі.

 

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Рапорт Маркуса. Фото: Валерій Маркус/Facebook 

Нагадаємо, командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса. Підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.

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