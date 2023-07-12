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Ярош прокомментировал скандальный рапорт Маркуса

12 июля 2023 22:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ярош прокомментировал скандальный рапорт Маркуса
Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош прокомментировал рапорт, который представил сержант бригады "Магура" Валерий Маркус. По его словам, майор Иван Шаламага, упоминаемый в заявлении как "аморальный дегенерат", выполняет свои обязанности "честно и профессионально".

Свой комментарий Дмитрий Ярош обнародовал на странице Facebook.

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Комментарий Яроша на рапорт Маркуса

Ярош отметил, что Иван Шаламага "качественно уничтожает врагов".

"Он — не пиарится, он — делает свою работу честно и профессионально, он качественно уничтожает врагов Украины. Знаю этого парня с его рождения. Я сказал, что хотел", — написал Ярош.

 

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Сообщение Яроша. Фото: скриншот

Предыстория

Несколько дней назад главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкую должность.

По словам Маркуса, ситуация среди командования не позволяет построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые вводили сначала.

Он назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом". Маркус сказал, что этот человек унижает его честь и достоинство, будучи в одном коллективе.

 

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Рапорт Маркуса. Фото: Валерий Маркус/Facebook

Напомним, командир бригады "Магура" отреагировал на демарш сержанта Маркуса. Подполковник Александр Сак призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты. Главная задача украинской армии сейчас — освобождать оккупированные территории.

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