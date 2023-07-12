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З'явилось вражаюче відео, де 47 ОМБр "Маґура" знищує окупантів

12 липня 2023 20:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
47 ОМБр "Маґура" знищує окупантів: відео
Бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Фото: markusfoundation.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Центрі стратегічних комунікацій оприлюднили відео успішної роботи аеророзвідки спільно з артилерією 47-ої ОМБр "Маґура". На кадрах можна побачити, як наші бійці знищують піхоту окупантів. 

Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram.

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"Ми просто вирішили політати трошки раніше, ніж планували. Ми летіли в принципі по знайомому нам маршруту. Але знайшли групу з 15-ти пі****в. Це була не звичайна піхота", — каже один з бійців. 

Як пояснив інший військовий, це були не звичайні мобілізовані солдати. Ймовірно, спецпризначенці, які йшли з протитанковими керованими ракетами в руках "займати позиції" ЗСУ. 

"Відпрацювали так добре. Хтось розлітався, хтось розбігався. але позиції вони не зайняли", — додає. 

 

Нагадаємо, головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. 

Після цього у "Маґурі" жорстко розкритикували Маркуса. Там заявили, що він піарився на чужих досягненнях і вчиняв тиск на пресофіцерку бригади "Маґура" Анастасію Блищик. Тому він має публічо вибачитися і піти з бригади. 

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