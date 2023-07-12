47 ОМБр "Маґура" знищує окупантів: відео

Бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Фото: markusfoundation.com

У Центрі стратегічних комунікацій оприлюднили відео успішної роботи аеророзвідки спільно з артилерією 47-ої ОМБр "Маґура". На кадрах можна побачити, як наші бійці знищують піхоту окупантів.

Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram.

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"Ми просто вирішили політати трошки раніше, ніж планували. Ми летіли в принципі по знайомому нам маршруту. Але знайшли групу з 15-ти пі****в. Це була не звичайна піхота", — каже один з бійців.

Як пояснив інший військовий, це були не звичайні мобілізовані солдати. Ймовірно, спецпризначенці, які йшли з протитанковими керованими ракетами в руках "займати позиції" ЗСУ.

"Відпрацювали так добре. Хтось розлітався, хтось розбігався. але позиції вони не зайняли", — додає.

Нагадаємо, головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

Після цього у "Маґурі" жорстко розкритикували Маркуса. Там заявили, що він піарився на чужих досягненнях і вчиняв тиск на пресофіцерку бригади "Маґура" Анастасію Блищик. Тому він має публічо вибачитися і піти з бригади.