47 ОМБр "Маґура" знищує окупантів: відео

З'явилось вражаюче відео, де 47 ОМБр "Маґура" знищує окупантів
У Центрі стратегічних комунікацій оприлюднили відео успішної роботи аеророзвідки спільно з артилерією 47-ої ОМБр "Маґура". На кадрах можна побачити, як наші бійці знищують піхоту окупантів.
Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram.
Робота 47-ої ОМБр "Маґура"
"Ми просто вирішили політати трошки раніше, ніж планували. Ми летіли в принципі по знайомому нам маршруту. Але знайшли групу з 15-ти пі****в. Це була не звичайна піхота", — каже один з бійців.
Як пояснив інший військовий, це були не звичайні мобілізовані солдати. Ймовірно, спецпризначенці, які йшли з протитанковими керованими ракетами в руках "займати позиції" ЗСУ.
"Відпрацювали так добре. Хтось розлітався, хтось розбігався. але позиції вони не зайняли", — додає.
Нагадаємо, головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.
Після цього у "Маґурі" жорстко розкритикували Маркуса. Там заявили, що він піарився на чужих досягненнях і вчиняв тиск на пресофіцерку бригади "Маґура" Анастасію Блищик. Тому він має публічо вибачитися і піти з бригади.