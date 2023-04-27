"Есть конкретная цель, мы должны выйти на определенные рубежи", — Гетьман о контрнаступлении ВСУ

Украинские военнослужащие 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ведут стрельбу из гаубицы Д30 на передовой во время нападения России на Украину вблизи города Бахмут, Украина, 23 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/София Гатилова

Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что контрнаступление ВСУ уже началось и завершится деоккупацией захваченных Россией украинских территорий. Он подчеркнул, что мы должны выйти на определенные рубежи.

Об этом Гетьман рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Украинское контрнаступление уже началось

По словам Гетьмана, как улучшатся погодные условия, состоится финальная часть нашего контрнаступления. Он отмечает, что контрнаступление уже началось, но он выглядит не так, как все ожидают — "танки Leopard, Abrams, Challenger — это будет уже финал контрнаступления".

Военный аналитик отмечает, что контрнаступательные действия завершатся деоккупацией, в чем также помогает и партизанское движение.

"Контрнаступление — это не значит, что мы будем двигаться на Восток к Тихому Океану, есть определенная цель, мы должны выйти на определенные рубежи. Мы вышли, выполнили задание этого контрнаступления, там остановились, начнем приводить себя в порядок, считать потери, обновлять технику — делать все необходимое и готовиться к следующему контрнаступлению. Нельзя за одно контрнаступление освободить все наши территории", — отмечает аналитик.

Также он добавляет, что этапы контрнаступления зависят от того, насколько плотно будет сопротивляться враг.

Гетьман отмечает, что судя по Харьковской и Херсонской операциям, военное командование ВСУ не ожидало, что смогут так далеко продвинуться.

"Это было вызвано тем, что россияне начали просто убегать. Поэтому планировать что-то по нашему уже начавшемуся контрнаступлению очень трудно", — подытожил он.

Напомним, что генерал-лейтенант запаса и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о предстоящем контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что сейчас военные готовятся к нему.