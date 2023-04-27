"Есть конкретная цель, мы должны выйти на определенные рубежи", — Гетьман о контрнаступлении ВСУ
Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что контрнаступление ВСУ уже началось и завершится деоккупацией захваченных Россией украинских территорий. Он подчеркнул, что мы должны выйти на определенные рубежи.
Об этом Гетьман рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.
Украинское контрнаступление уже началось
По словам Гетьмана, как улучшатся погодные условия, состоится финальная часть нашего контрнаступления. Он отмечает, что контрнаступление уже началось, но он выглядит не так, как все ожидают — "танки Leopard, Abrams, Challenger — это будет уже финал контрнаступления".
Военный аналитик отмечает, что контрнаступательные действия завершатся деоккупацией, в чем также помогает и партизанское движение.
"Контрнаступление — это не значит, что мы будем двигаться на Восток к Тихому Океану, есть определенная цель, мы должны выйти на определенные рубежи. Мы вышли, выполнили задание этого контрнаступления, там остановились, начнем приводить себя в порядок, считать потери, обновлять технику — делать все необходимое и готовиться к следующему контрнаступлению. Нельзя за одно контрнаступление освободить все наши территории", — отмечает аналитик.
Также он добавляет, что этапы контрнаступления зависят от того, насколько плотно будет сопротивляться враг.
Гетьман отмечает, что судя по Харьковской и Херсонской операциям, военное командование ВСУ не ожидало, что смогут так далеко продвинуться.
"Это было вызвано тем, что россияне начали просто убегать. Поэтому планировать что-то по нашему уже начавшемуся контрнаступлению очень трудно", — подытожил он.
Напомним, что генерал-лейтенант запаса и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о предстоящем контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что сейчас военные готовятся к нему.