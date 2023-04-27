Генерал-лейтенант запасу Романенко розповів, яким буде український контрнаступ

Генерал-лейтенант запасу та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. Фото: Новини.LIVE

Генерал-лейтенант запасу та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про майбутній контрнаступ ЗСУ. Він наголосив, що зараз військові готуються до нього.

Про це Романенко сказав в ефірі Новини.LIVE.

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Ведуча запитала у Романенка, що відбувається на лівому березі Херсонської області та чи може контрнаступ розпочатися з цієї частини.

"Раніше чи пізніше ми плануємо звільняти лівий берег Херсонської області, як зробили це з правим. Яким чином, а загалом будемо звільняти, то ми маємо за мету це, безумовно. Військові готуються до цього", — розповів Романенко.

За його словами, російські блогери дуже роздратовані через те, що українським військам вдається захопити плацдарми, якщо подивитися райони півночі.

Генерал-лейтенант запасу зазначив, що за питання початку контрнаступу ЗСУ відповідає Генштаб та командири.

"Від Харківської області до Запорізької йдуть запеклі бої, пов'язані з намаганням просуватися, хоч на тактичному рівні ворогом. Херсонська та Запорізька області там тривають бої, обстріли та інше, але більше противник тут зосереджений на будівництві оборони", — каже Романенко.

За його словами, інше питання — північніше від цих областей. Там тривають наступальні дії. Якщо у північній частині проводити наступ, то це буде справжня контрнаступальна операція.

Наразі українські війська проводять у Херсонській та Запорізькій областях розвідку боєм.

Романенко наголосив, що для контрнаступу потрібно сформулювати головний напрям ударів та ще декілька, аби відволікти ворога.

"Для того, щоб здійснювати ці удари потрібні дуже потужні сили та засоби нанесення ударів", — зазначив Романенко.

Він наголосив, що про наміри Генштабу щодо контрнаступу обговорювати не варто.

Нагадаємо, російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно окопують та укріплюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Також ми писали, що Збройним Силам України під час їхнього контрнаступу простіше спочатку звільнити Південні регіони держави. Адже решта окупованих територій має щільну промислову та житлову забудову та межує з Російською Федерацією, що спрощує ворогові забезпечення свого угруповання.