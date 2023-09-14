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"Є просування вперед": Кулеба про передачу Україні ракет ATACMS і Taurus

14 вересня 2023 07:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Є просування вперед": Кулеба про передачу Україні ракет ATACMS і Taurus
Очільник МЗС Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі питання щодо передачі Україні ракет ATACMS і Taurus просувається вперед. Проте остаточні рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені. 

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону. 

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Кулеба наголосив, що Україна активно займається питанням для отримання зброї від західних партнерів, зокрема ракет ATACMS і Taurus. Зеленський щодня проводить переговори або наради.

"Президент щодня проводить переговори або наради, щоб пришвидшувати постачання вже обіцяного й отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми — це насамперед системи протиповітряної оборони. Активно працюємо над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини. По обох треках є просування вперед", — заявив очільник МЗС. 

Однак остаточні рішення  у Берліні та Вашингтоні не ухвалені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS із касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.

Проте міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що  ФРН може й не погодитися передати Україні ракети Taurus, навіть якщо США вирішать передати ATACMS.

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