"Есть продвижение вперед": Кулеба о передаче Украине ракет ATACMS и Taurus

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

В настоящее время вопрос передачи Украине ракет ATACMS и Taurus продвигается вперед. Однако окончательные решения в Берлине и Вашингтоне не приняты.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

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Кулеба подчеркнул, что Украина активно занимается вопросом получения оружия от западных партнеров, в частности ракет ATACMS и Taurus. Зеленский ежедневно проводит переговоры или совещания.

"Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы — это, прежде всего, системы противовоздушной обороны. Активно работаем над получением ATACMS от США и Taurus от Германии". По обоим трекам есть продвижение вперед", — заявил глава МИД.

Однако окончательные решения в Берлине и Вашингтоне не были приняты.

Напомним, недавно мы писали, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может и не согласиться передать Украине ракеты Taurus, даже если США решат передать ATACMS.