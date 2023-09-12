Пісторіус пояснив, чи дадуть Україні ракети Taurus одразу після ATACMS
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, ФРН може й не погодитися, навіть якщо США вирішать передати ATACMS.
Про це повідомляє Sky News.
Чи передасть Німеччина ракети Taurus Україні після ATACMS від США
Пісторіус зазначив, що позитивне рішення США щодо передачі Україні ЗРК ATACMS не вплине на дії Німеччини в наданні ракет Taurus. Берлін не змінюватиме рішення щодо постачання лише тому, що Вашингтон на це наважився.
"У цій війні немає автоматизму", — наголосив міністр.
Він також додав, що Німеччина досі не може визначитися щодо того, чи давати ракети Taurus Україні, чи ні.
Нагадаємо, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS з касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.
Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені. Голова держави вірить в успіх цих переговорів.
Додамо, що Україна переконана, що Німеччина все одно передасть Україні ракети Taurus, тому не варто відтягувати рішення. Зі свого боку українська сторона буде робити все необхідне.