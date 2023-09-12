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Пісторіус пояснив, чи дадуть Україні ракети Taurus одразу після ATACMS

12 вересня 2023 04:24
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Інна Буряк
редактор
Пісторіус пояснив, чи дадуть Україні ракети Taurus одразу після ATACMS
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, ФРН може й не погодитися, навіть якщо США вирішать передати ATACMS.

Про це повідомляє Sky News.

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Пісторіус зазначив, що позитивне рішення США щодо передачі Україні ЗРК ATACMS не вплине на дії Німеччини в наданні ракет Taurus. Берлін не змінюватиме рішення щодо постачання лише тому, що Вашингтон на це наважився.

"У цій війні немає автоматизму", — наголосив міністр.

Він також додав, що Німеччина досі не може визначитися щодо того, чи давати ракети Taurus Україні, чи ні.

Нагадаємо, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS з касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені. Голова держави вірить в успіх цих переговорів.

Додамо, що Україна переконана, що Німеччина все одно передасть Україні ракети Taurus, тому не варто відтягувати рішення. Зі свого боку українська сторона буде робити все необхідне. 

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