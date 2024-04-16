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Є ризик програти війну — Зеленський відзначив важливість допомоги США

16 квітня 2024 12:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Є ризик програти війну — Зеленський відзначив важливість допомоги США
Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу. За словами глави держави, що порівняно з противником Збройні Сили мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити РФ. 

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю PBS.

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"Скажу відверто, без підтримки США у нас не буде шансів на перемогу. Потрібно бути набагато сильнішим за свого ворога. Сьогодні співвідношення артилерії 1:10, літаків 1:30. Чи зможемо ми так втриматися? Ні", — сказав Зеленський, коментуючи  важливість військової допомоги США. 

Він додав, що у той час, поки допомога союзників затягується, Іран щомісячно передає Росії значну кількість снарядів і по 300-500 дронів. До того ж окупанти цілять по Україні з літаків , які знаходяться за 300 кілометрів, а Сили оборони, своєю чергою, не мають необхідних засобів, щоб їх збивати. 

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що російські окупанти знищили Трипільську ТЕС у Київській області, тому що в України зовсім не залишилось ракет для її захисту. Під час атаки частину повітряних цілей все ж вдалось знищити, але потім засоби для цього закінчились.

До слова, в ISW пояснили, до чого може призвести відсутність допомоги від США.

Володимир Зеленський
США
війна
військова допомога
війна в Україні

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