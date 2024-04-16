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Есть риск проиграть войну — Зеленский отметил важность помощи США

16 апреля 2024 12:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Есть риск проиграть войну — Зеленский отметил важность помощи США
Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу. По словам главы государства, сравнительно с противником Вооруженные Силы имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить РФ.

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS.

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"Скажу откровенно: без поддержки США у нас не будет шансов на победу. Нужно быть гораздо сильнее своего врага. Сегодня соотношение артиллерии 1:10, самолетов 1:30. Сможем ли мы так удержаться? Нет", — сказал Зеленский, комментируя важность военной помощи в США.

Он добавил, что в то время пока помощь союзников затягивается, Иран ежемесячно передает России значительное количество снарядов и по 300-500 дронов. К тому же оккупанты целят по Украине из самолетов, которые находятся в 300 километрах, а Силы обороны, в свою очередь, не имеют необходимых средств, чтобы их сбивать.

Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, что российские оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, потому что у Украины совсем не осталось ракет для ее защиты. Во время атаки часть воздушных целей все же удалось уничтожить, но затем средства для этого закончились.

К слову, в ISW объяснили, к чему может привести отсутствие помощи от США.

Владимир Зеленский
США
война
военная помощь
война в Украине

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