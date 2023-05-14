Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Єрмак показав наслідки обстрілу Тернополя arrow

Єрмак показав наслідки обстрілу Тернополя

14 травня 2023 10:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Єрмак показав наслідки обстрілу Тернополя
Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 14 травня російські окупаційні війська знову атакували Україну. Зокрема, під ворожими ударами опинилося місто Тернопіль.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Обстріли Тернополя 14 травня

"Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю.  Наразі відомо про двох постраждалих", — розповів Єрмак.

Він додав, що це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення.

"Росіяни — це закомплексовані терористи", — наголосив керівник ОП.

  • Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
  • Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
  • Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
1 / 3

Нагадаємо, вночі 14 травня по всій території України була оголошена повітряна тривога, в окремих областях було чутно вибухи. Зокрема, вибухи пролунали у Тернопільській, Сумській та Херсонській областях. 

У Повітряних силах повідомили, що окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB