Єрмак показав наслідки обстрілу Тернополя

Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

У ніч проти 14 травня російські окупаційні війська знову атакували Україну. Зокрема, під ворожими ударами опинилося місто Тернопіль.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Обстріли Тернополя 14 травня

"Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих", — розповів Єрмак.

Він додав, що це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення.

"Росіяни — це закомплексовані терористи", — наголосив керівник ОП.

Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram 1 / 3

Нагадаємо, вночі 14 травня по всій території України була оголошена повітряна тривога, в окремих областях було чутно вибухи. Зокрема, вибухи пролунали у Тернопільській, Сумській та Херсонській областях.

У Повітряних силах повідомили, що окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.