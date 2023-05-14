Єрмак показав наслідки обстрілу Тернополя
У ніч проти 14 травня російські окупаційні війська знову атакували Україну. Зокрема, під ворожими ударами опинилося місто Тернопіль.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Обстріли Тернополя 14 травня
"Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих", — розповів Єрмак.
Він додав, що це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення.
"Росіяни — це закомплексовані терористи", — наголосив керівник ОП.
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Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
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Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
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Наслідки обстрілів Тернополя. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
Нагадаємо, вночі 14 травня по всій території України була оголошена повітряна тривога, в окремих областях було чутно вибухи. Зокрема, вибухи пролунали у Тернопільській, Сумській та Херсонській областях.
У Повітряних силах повідомили, що окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.