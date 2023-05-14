Ермак показал последствия обстрела Тернополя

Последствия обстрела Тернополя. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

В ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину. В частности, под вражескими ударами оказался город Тернополь.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Обстрелы Тернополя 14 мая

"Ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Сейчас известно о двух пострадавших", — рассказал Ермак.

Он добавил, что это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения.

"Россияне — это закомплексованные террористы", — подчеркнул руководитель ОП.

Последствия обстрела Тернополя. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Последствия обстрела Тернополя. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Последствия обстрела Тернополя. Фото: Андрей Ермак/ Telegram 1/3 _ 3

Напомним, ночью 14 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в отдельных областях слышны взрывы. В частности, взрывы прогремели в Тернопольской, Сумской и Херсонской областях.

В Воздушных силах сообщили, что оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.