Ермак рассказал, когда Украина сможет получить первые истребители F-16

Истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Фото: Reuters

Офис президента Украины усердно работает над ускорением процесса поставки первых истребителей F-16, что ожидается в течение нескольких месяцев. Глава Офиса Президента Андрей Ермак уверяет в максимальной оперативности вопросов, относящихся к украинской стороне.

Об этом Ермак сообщил в эфире телемарафона.

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"Мы стараемся сделать все быстро и эффективно, и я полагаю, что мы говорим о месяцах, а не о более длительном сроке. Мы приложим все усилия, чтобы это произошло как можно скорее", — заявил Ермак.

Он также сообщил, что подготовка украинских летчиков к управлению истребителями F-16 может начаться в ближайшие дни, или, в крайнем случае, через неделю.

Что касается поставки истребителей F-16, Ермак объяснил, что на первом этапе Вооруженные Силы Украины получат эти самолеты от стран-партнеров, которые уже выразили готовность их поставлять. В дальнейшем к этому соглашению присоединятся Соединенные Штаты.

Концепцию создания коалиции для поставки истребителей F-16 в Украину впервые предложили британский премьер Риши Сунак и его коллега из Нидерландов Марк Рютте. После их выступления к данной инициативе присоединились другие страны. Уже 19 мая президент США Джо Байден поддержал эту инициативу во время своего выступления на саммите G7.

Напомним, наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что США не будут посылать Украине F-16, а полагаться на другие страны. Среди вариантов — Нидерланды, Бельгия и Дания. Другие страны, такие как Норвегия, начали выводить из строя F-16 в ожидании получения более совершенного F-35.

Также мы писали, что Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. Однако кроме них, наше государство нуждается в западных истребителях F-16.