ЄС може запровадити санкції проти РФ через "вибори" на окупованих територіях

Вибори на окупованих територіях. Ілюстративне фото: Reuters

У Європейському Союзі можуть запровадити санкції через проведення "виборів" росіян. Вони організували їх на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Німеччини, пише The Guardian.

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За його словами, санкції можуть застосувати проти осіб, які є відповідальними за їхнє проведення.

Реакція Жозепа Борреля

Своєю чергою голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив так звані "вибори" Росії та зазначив, що керівництво РФ має відповідати за такі дії.

Про це йдеться у його заяві.

"Ми рішуче відкидаємо цю нову марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій", — запевнив Боррель.

Підтримка ЄС

За його словами, Європейський Союз не визнає та не буде визнавати ні організацію таких "виборів", ні їхні результати.

"Європейський Союз високо цінує мужність мешканців України, які виступили проти фіктивного голосування та продовжують опиратися російській окупації. Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України та її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Росія має негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ атакували дронами-камікадзе "виборчий" штаб російських окупантів у Запорізькій області. Сталося це в селі Скельки, що у Василівському районі.