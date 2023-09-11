Після історії з гелікоптером різко побільшало росіян, готових здатися у полон, — ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

В серпні Головне управління розвідки провело спецоперацію "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8. Після цього кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жить" зросла на 70%.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

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"Є сильний прорив по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" — стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день", — заявив Юсов.

Прокоментував Юсов також інформацію з телеграм-каналів, що нібито особі, яка передасть Україні винищувач МіГ, дадуть два мільйони доларів.

"Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", — каже він.

Раніше ми повідомляли, що російський пілот і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевіз повітряне судно до України під час спецоперації ГУР, розповів, що сталося з іншими пілотами. За його словами, по вертольоту було відкрито вогонь під час того, як він перетнув кордон.

Нагадаємо, до річниці створення ГУР, 7 вересня, в Україні покажуть фільм про пілота, який перегнав до України російський вертоліт МІ-8 із запчастинами для ворожих винищувачів. У тизері кінострічки з'явився сам пілот.