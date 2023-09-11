ЕС может ввести санкции против РФ из-за "выборов" на оккупированных территориях
В Европейском Союзе могут ввести санкции из-за проведения "выборов" россиян. Они организовали их на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Германии, пишет The Guardian.
По его словам, санкции могут применить против лиц, ответственных за их проведение.
Реакция Жозепа Борреля
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил так называемые "выборы" России и отметил, что руководство РФ должно отвечать за такие действия.
Об этом говорится в его заявлении.
"Мы решительно отвергаем эту новую бесполезную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий", — заверил Боррель.
Поддержка ЕС
По его словам, Европейский Союз не признает и не будет признавать ни организацию таких выборов, ни их результаты.
"Европейский Союз высоко ценит мужество жителей Украины, выступивших против фиктивного голосования и продолжающих противиться российской оккупации. Европейский Союз остается твердо приверженным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в сообщении.
Напомним, спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.