ЕС может ввести санкции против РФ из-за "выборов" на оккупированных территориях

Выборы на оккупированных территориях. Иллюстративное фото: Reuters

В Европейском Союзе могут ввести санкции из-за проведения "выборов" россиян. Они организовали их на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Германии, пишет The Guardian.

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По его словам, санкции могут применить против лиц, ответственных за их проведение.

Реакция Жозепа Борреля

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил так называемые "выборы" России и отметил, что руководство РФ должно отвечать за такие действия.

Об этом говорится в его заявлении.

"Мы решительно отвергаем эту новую бесполезную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий", — заверил Боррель.

Поддержка ЕС

По его словам, Европейский Союз не признает и не будет признавать ни организацию таких выборов, ни их результаты.

"Европейский Союз высоко ценит мужество жителей Украины, выступивших против фиктивного голосования и продолжающих противиться российской оккупации. Европейский Союз остается твердо приверженным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.