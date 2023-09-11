Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ЕС может ввести санкции против РФ из-за "выборов" на оккупированных территориях arrow

ЕС может ввести санкции против РФ из-за "выборов" на оккупированных территориях

11 сентября 2023 22:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ЕС может ввести санкции против РФ из-за "выборов" на оккупированных территориях
Выборы на оккупированных территориях. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Европейском Союзе могут ввести санкции из-за проведения "выборов" россиян. Они организовали их на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Германии, пишет The Guardian.

Читайте также:

По его словам, санкции могут применить против лиц, ответственных за их проведение.

Реакция Жозепа Борреля

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил так называемые "выборы" России и отметил, что руководство РФ должно отвечать за такие действия.

Об этом говорится в его заявлении.

"Мы решительно отвергаем эту новую бесполезную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий", — заверил Боррель.

Поддержка ЕС

По его словам, Европейский Союз не признает и не будет признавать ни организацию таких выборов, ни их результаты.

"Европейский Союз высоко ценит мужество жителей Украины, выступивших против фиктивного голосования и продолжающих противиться российской оккупации. Европейский Союз остается твердо приверженным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз