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"Виборів" не буде: СБУ атакакувала штаб росіян на Запоріжжі

9 вересня 2023 16:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Виборів" не буде: СБУ атакакувала штаб росіян на Запоріжжі
Атака на штаб росіян в окупованому селі Запорізької області. Фото: скриншот з відео "РБК-Україна"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Спецпризначенці СБУ атакували дронами-камікадзе "виборчий" штаб російських окупантів у Запорізькій області. Сталося це в селі Скельки, що у Василівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела в СБУ.

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Зазначається, що росіяни використовують це приміщення для того, аби зберігати "виборчі" бюлетені та документи.

"Як повідомляють в СБУ, після вибухів окупанти оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники", — додали у повідомленні.

Знищення загарбників

Також бійці штурмової бригади ретельно відпрацювали позиції російських окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямі.

Зазначимо, Сили оборони України продовжують винищувати ворога та рухатися вперед на південній ділянці фронту. Наразі бійцям ЗСУ вдалося знищити артилерійську техніку окупантів, з якої вони обстрілювали правобережжя. Тож, інтенсивність ворожих ударів суттєво зменшилася. 

Нагадаємо, аеророзвідка Нацгвардії продовжує наближати перемогу з кожним днем. Так, бійці 27-ої бригади знищили російський "Солнцепек". 

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