ЄС ухвалив рішення збільшити виробництво боєприпасів та ракет

Жінка на виробництві боєприпасів. Фото: AFP

Євросоюз ухвалив регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP) з метою збільшити виробництво боєприпасів та ракет. Документ вступив у дію в понеділок, 23 липня.

Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

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Зазначається, що ASAP спрямований на зміцнення виробничих здібностей ЄС для вирішення поточного дефіциту оборонної продукції, зокрема артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів. Цей регламент передбачає прийняття спеціальних заходів з метою забезпечення фінансування в розмірі 500 мільйонів євро.

Нещодавно, 20 липня, було завершено узгодження регламенту між Європейським парламентом і Радою Євросоюзу.

Нагадаємо, що Європейський Союз має намір посилити військову підтримку Україні. Це пов'язано з агресивними діями РФ проти Одеси, де зафіксовані людські жертви, руйнування в порту і втрата великих запасів зерна для країн, що його потребують.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять нову військову допомогу для України. Штати продовжують підтримувати контрнаступ ЗСУ.

Додамо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить надавати різну допомогу Україні у війні проти Росії. За його словами, Естонія надішле у вересні ще один госпіталь для нашої країни.