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У Держдепі США розповіли, коли оголосять нову військову допомогу для України

24 липня 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Держдепі США розповіли, коли оголосять нову військову допомогу для України
Спікер Державного департаменту США Меттью Міллер. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять нову військову допомогу для України. Штати продовжують підтримувати контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомив спікер Державного департаменту США Меттью Міллер на брифінгу.

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Нова військова допомога для України

Міллер відмовився коментувати контрнаступ ЗСУ. За його словами, це завдання потрібно залишити українським військовим.

"На наш погляд, Україна має все необхідне для проведення цього контрнаступу. Ми поставили їй величезну кількість військової техніки, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі. І ми продовжуватимемо це робити, так що ви можете очікувати на нові оголошення про військову допомогу найближчими днями", — наголосив Міллер.

Він додав, що США разом з іншими країнами НАТО продовжать твердо стояти разом, щоб підтримувати контрнаступ України.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена досі "твердо" дотримуються позиції щодо постачання нашій країні далекобійних ракет ATACMS. Попри тиск американських посадовців та прохання української влади, вони відмовляються надати Києву таке озброєння.

Також ми писали, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів про контрнаступ Збройних сил України. За його словами, коли українські військові повністю розгорнуть свої сили, то це призведе до змін на полі бою.

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