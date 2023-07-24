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ЕС принял решение увеличить производство боеприпасов и ракет

24 июля 2023 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ЕС принял решение увеличить производство боеприпасов и ракет
Женщина на производстве боеприпасов. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Евросоюз принял регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP) с целью увеличить производство боеприпасов и ракет. Документ вступил в силу в понедельник, 23 июля.

Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

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ASAP направлен на укрепление производственных способностей ЕС для решения текущего дефицита оборонной продукции, в частности артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов. Данный регламент предусматривает принятие специальных мер по обеспечению финансирования в размере 500 миллионов евро.

Недавно, 20 июля, было завершено согласование регламента между Европейским парламентом и Советом Евросоюза.

Напомним, что Европейский Союз намерен усилить военную поддержку Украины. Это связано с агрессивными действиями РФ против Одессы, где зафиксированы человеческие жертвы, разрушения в порту и потеря больших запасов зерна для нуждающихся стран.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят новую военную помощь Украине. Штаты продолжают поддерживать контрнаступление ВСУ.

Добавим, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна продолжит оказывать разную помощь Украине в войне против России. По его словам, Эстония направит в сентябре еще один госпиталь для нашей страны.

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