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Европа должна подготовиться к длительной войне в Украине, — Шольц

29 июня 2023 23:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Европа должна подготовиться к длительной войне в Украине, — Шольц
Олаф Шольц. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Западные страны должны подготовиться к продолжающейся в Украине войне. Поэтому наше государство нужно поддерживать и дальше.

Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Sky news.

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Долговременная поддержка ЕС

Известно, что главы Европейского Союза организовали встречу на двухдневном саммите в Брюсселе, чтобы обсудить попытку "бунта" в России и долгосрочные обязательства Запада по укреплению безопасности нашего государства.

"Мы должны подготовиться к тому, что это может длиться долго. Важно показать, что мы готовы держаться в долгосрочной перспективе с финансовой и гуманитарной поддержкой Украины, а также поставками оружия", — отметил Шольц.

Слабость Путина

В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что российский президент Владимир Путин стал слабее из-за "бунта" главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это показывает, что он "не единственный хозяин в городе" и "потерял монополию в силу".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что "Украина влияет на силу Европы". По его словам, в этом году пришло время для того, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

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