У поліції показали перші кадри після російського удару по Краматорську
Правоохоронці показали перші кадри після ракетного удару РФ по Краматорську. Російська ракета влучила в заклад харчування, повністю зруйнувала будівлю та пошкодила будинки, які були поруч, забравши життя жителів міста.
Про це повідомила Патрульна поліція України.
Скільки часу тривали пошуки
"Дві доби особовий склад патрульних батальйону Краматорська та Слов’янська разом з іншими спеціальними службами розбирав завали, надав допомогу постраждалим та забезпечував охорону місця події", — додали у повідомленні.
Скільки людей загинуло
Станом на зараз відомо про 12 загиблих, ще 65 людей зазнали поранень, серед них є діти. Наразі пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів завершили.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок підлих терористичних актів країни-агресорки. Росія — країна гній! Єднаймося, українці, щоб разом здолати ворога!", — зазначили у поліції.
Нагадаємо, раніше Президент України розповів, що 28 червня працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар росіян по піцерії в центрі Краматорська.