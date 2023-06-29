У поліції показали перші кадри після російського удару по Краматорську

Наслідки ракетного удару по Краматорську. Фото: МВС України

Правоохоронці показали перші кадри після ракетного удару РФ по Краматорську. Російська ракета влучила в заклад харчування, повністю зруйнувала будівлю та пошкодила будинки, які були поруч, забравши життя жителів міста.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

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"Дві доби особовий склад патрульних батальйону Краматорська та Слов’янська разом з іншими спеціальними службами розбирав завали, надав допомогу постраждалим та забезпечував охорону місця події", — додали у повідомленні.

Скільки людей загинуло

Станом на зараз відомо про 12 загиблих, ще 65 людей зазнали поранень, серед них є діти. Наразі пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів завершили.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок підлих терористичних актів країни-агресорки. Росія — країна гній! Єднаймося, українці, щоб разом здолати ворога!", — зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше Президент України розповів, що 28 червня працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар росіян по піцерії в центрі Краматорська.