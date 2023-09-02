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Європейська комісія засудила проведення Росією "виборів" на ТОТ

2 вересня 2023 04:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Європейська комісія засудила проведення Росією "виборів" на ТОТ
Речник Європейської комісії Петер Стано. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Європейська комісія засудила проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це у своєму мікроблозі в X (Twitter) написав речник Європейської комісії Петер Стано.

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"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих виборах на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", — написав Стано.

За його словами, Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ є українськими територіями, а всі причетні до псевдовиборів "будуть притягнуті до відповідальності".

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники почали проводити "вибори" до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів". Так зване "волевиявлення" здійснюється за місцем проживання.

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