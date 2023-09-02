Європейська комісія засудила проведення Росією "виборів" на ТОТ
Європейська комісія засудила проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це у своєму мікроблозі в X (Twitter) написав речник Європейської комісії Петер Стано.
Осуд Єврокомісії
"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих виборах на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", — написав Стано.
За його словами, Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ є українськими територіями, а всі причетні до псевдовиборів "будуть притягнуті до відповідальності".
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники почали проводити "вибори" до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів". Так зване "волевиявлення" здійснюється за місцем проживання.