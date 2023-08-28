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Могут отправить в отряд "Шторм": оккупант пожаловался на особенности подписания контракта в РФ

28 августа 2023 22:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Могут отправить в отряд "Шторм": оккупант пожаловался на особенности подписания контракта в РФ
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главное управление разведки при Минобороны Украины перехватило очередной разговор оккупанта. В беседе солдат рассказывает о потерях подразделений оккупационной армии, особенностях подписания контрактов и возможности попасть в отряды "Шторм" при отказе.

Об этом сообщает ГУР.

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Здарова, брат. Нормально у меня. Эля с Игорем с внуком зашли ко мне тут на батальоне. Привет тебе передают. Как вы там, Серега?...Ну да, гроза ж первая пошла. Я думал тот град, который не этот. Меня уже тоже вводят в штат. Уже жду со дня на день. Ту карточку получил. Да, но бабок не это. Я имею в виду в штат в этот. Я ж не в штате был, меня ж убрали, пока ранение. Ну да, ну наших вроде бы, говорят, вывели там с самого передка. Может даже они на полигон приедут, и может я с ними на полигоне побуду. Ну должны вроде. Как сказали в мою роту.

Я ж тебе говорил, тут Андрюха грек тут со мною. Та нет, не подписывал я. Ну не знаю, пацаны говорят, две недели назад их ранило, как бы никого не напрягают еще. Хотя вон другие подразделение сейчас и "Штормами" пугают. Честно, бред какой-то. Значит так, тебе контракт заставляют подписать, а если ты не подпишешь, то мобилизованным можно в шторма, да? Ну да. Ну опять же, Серега, у нас они стоят вместе с нами, не дальше нас. С нами в окопах всегда.

Юрец Вихров тоже в "Шторме". Ну да. Туда же не только по залету, туда вот так вот могут просто людей не хватает, эти пришли, ты, ты туда. Да, тут я ж тебе говорю...та и увольнительное не поможет.

Напомним, что на территориях России, граничащих с Украиной, выявлены несоответствия в использовании фондов, предназначенных для строительства оборонительных сооружений. Некоторые из этих сооружений имеют вид "пирамид" и их реальная эффективность вызывает сомнения.

Также мы сообщали, что Минобороны РФ наказывает младших офицеров и солдат российского подразделения за их жалобы по поводу невнимательности старших командиров к проблемам на фронте. Российские милблогеры были возмущены из-за этих новостей, поэтому они получили широкую огласку в информационном пространстве РФ.

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