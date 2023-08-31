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В ЦНС розповіли про старт "виборів", які проводять загарбники на окупованих територіях

31 серпня 2023 13:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЦНС розповіли про старт "виборів", які проводять загарбники на окупованих територіях
Псевдовибори на окупованих територіях України. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На тимчасово окупованих територіях відсьогодні загарбники почали проводити "вибори" до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів". Так зване "волевиявлення" здійснюється за місцем проживання.

Про це повідомили у ЦНС.

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"Вибори" від окупантів

На загарбаних землях Донецької та Запорізької областей росіяни до 8 вересня будуть проводитись так зване "дострокове голосування". Тобто, "вибори" за місцем проживання. На ТОТ Луганської та Херсонської областей "дострокове голосування" почнеться 2 вересня.

З 8 по 10 вересня псевдовибори вже будуть на дільницях. Така розтягнута схема необхідна росіянам аби приховати явку та відсутність інтересу місцевих до "волевиявлення".

Вже 8 вересня росіяни планують завезти масовку з псевдостудентських друзів, а також з гастролерів з рф для фіксації явки на кількох обраних дільницях.

Змушують голосувати під дулами автоматів

Наразі ж "члени виборчої комісії" у присутності російських солдатів обходять помешкання українців аби виявити охочих "голосувати". Аналогічну схему росіяни вже відпрацювали у 2022 році на "референдумі".

"Закликаємо українців не відчиняти двері окупантам, а за можливості залишити регіон чи своє помешкання на період "дострокового голосування"", — заявили у ЦНС.

Раніше ми повідомляли, що в Криму російські окупанти затвердили наказ щодо мобілізації всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед це стосується пенсіонерів силових структур.

Нагадаємо, Росія розгортає відносно елітні російські повітряно-десантні війська через шалений брак піхоти. Їх кидають для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів. 

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