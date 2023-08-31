В ЦНС розповіли про старт "виборів", які проводять загарбники на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях відсьогодні загарбники почали проводити "вибори" до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів". Так зване "волевиявлення" здійснюється за місцем проживання.
Про це повідомили у ЦНС.
"Вибори" від окупантів
На загарбаних землях Донецької та Запорізької областей росіяни до 8 вересня будуть проводитись так зване "дострокове голосування". Тобто, "вибори" за місцем проживання. На ТОТ Луганської та Херсонської областей "дострокове голосування" почнеться 2 вересня.
З 8 по 10 вересня псевдовибори вже будуть на дільницях. Така розтягнута схема необхідна росіянам аби приховати явку та відсутність інтересу місцевих до "волевиявлення".
Вже 8 вересня росіяни планують завезти масовку з псевдостудентських друзів, а також з гастролерів з рф для фіксації явки на кількох обраних дільницях.
Змушують голосувати під дулами автоматів
Наразі ж "члени виборчої комісії" у присутності російських солдатів обходять помешкання українців аби виявити охочих "голосувати". Аналогічну схему росіяни вже відпрацювали у 2022 році на "референдумі".
"Закликаємо українців не відчиняти двері окупантам, а за можливості залишити регіон чи своє помешкання на період "дострокового голосування"", — заявили у ЦНС.
Раніше ми повідомляли, що в Криму російські окупанти затвердили наказ щодо мобілізації всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед це стосується пенсіонерів силових структур.
Нагадаємо, Росія розгортає відносно елітні російські повітряно-десантні війська через шалений брак піхоти. Їх кидають для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів.