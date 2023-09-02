Европейская комиссия осудила проведение Россией "выборов" на ВОТ

Спикер Европейской комиссии Петер Стано. Фото: Google

Европейская комиссия осудила проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в своем микроблоге в X (Twitter) написал спикер Европейской комиссии Петер Стано.

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Осуждение Еврокомиссии

"Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых выборах на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины", — написал Стано.

По его словам, Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются украинскими территориями, а все причастные к псевдовыборам "будут привлечены к ответственности".

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики начали проводить "выборы" в псевдоместные советы и "законодательные органы". Так называемое "волеизъявление" осуществляется по месту жительства.