Европейская комиссия осудила проведение Россией "выборов" на ВОТ
Европейская комиссия осудила проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом в своем микроблоге в X (Twitter) написал спикер Европейской комиссии Петер Стано.
Осуждение Еврокомиссии
"Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых выборах на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины", — написал Стано.
По его словам, Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются украинскими территориями, а все причастные к псевдовыборам "будут привлечены к ответственности".
Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики начали проводить "выборы" в псевдоместные советы и "законодательные органы". Так называемое "волеизъявление" осуществляется по месту жительства.