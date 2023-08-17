Ігнат пояснив, чому в Україні стало більше повітряних тривог

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: mil.in.ua

Останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог. У Повітряних Силах кажуть, що це пов'язано з інтенсивними боями на землі, через що ворог піднімає в небо свою авіацію.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Атаки окупантів

"Вчора було багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі. Відповідно, росіяни піднімають авіацію — і штурмову, і винищувачі, які працюють постійно в небі", — наголосив він.

Загроза ракетних ударів

Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що Росія активно нарощує власні виробництва безпілотників та ракет. Все, що виготовляє держава-терористка, летить в Україну.

Нагадаємо, сьогодні під ранок, 17 серпня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував ракети.