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На аеродромах ворога багато літаків та ракет, — ОК "Південь"

12 серпня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На аеродромах ворога багато літаків та ракет
Бойові літаки РФ. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі існує дуже велика загроза ракетних обстрілів з боку ворога. На російських аеродромах перебуває велика кількість авіації, переведеної у бойову готовність.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

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За інформацією військових, сьогодні та найближчими днями слід не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу пройти до укриття.

 Скільки літаків та ракет загрожує

Ворог продовжує нарощувати стратегічні ракетоносії, та кількість підготовлених ракет на оперативних аеродромах становить:

  • на аеродромі "Сольци" розміщено 13 споряджених Ту-22м3 (+5) та 13 КР Х-22 (+5);
  • на аеродромі "Оленья" 3 Ту-95 (+2), 10 КР Х-101/555 (+2), 5 Ту-22м3 (+2), 5 КР Х-22 (+2);
  • на аеродромі "Енгельс-2" — 8 Ту-95мс, 3 Ту-160, 2 МіГ-31БМ;
  • На аеродромі "Шайковка" — 9 Ту-22м3.
     

Також зазначимо, що наразі у Чорному морі ракетоносіїв немає. Проте ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. 

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж. Також на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим. 

Також ми писали, що за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 серпня.

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