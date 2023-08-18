Игнат объяснил, почему активизировались в воздухе вражеские МиГ-31К

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: скриншот с видео УП

Активность российских МиГ-31К 17 августа, скорее всего, была тренировочной и тактической. Однако противовоздушная оборона Украины постоянно должна реагировать на угрозу пусков аэробалистических ракет врага.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона и в комментарии для журналистов "УП".

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Почему 17 августа было сразу несколько тревог

"Вчера просто было больше взлетов, вероятно — тренировочных полетов. Авиация, в частности летный состав, требует поддержания постоянных летных навыков. Это взлет-посадка, выход на рубеж пуска ракет и т.д. Таковы тактические приемы, которые применяются именно для этого типа самолетов. Учения не гарантируют, что не будет пуска Х-47 "Кинжал", — объяснил Игнат.

По словам спикера Воздушных Сил, российские оккупанты не раз практиковали неоднократный взлет истребителей МиГ-31 в течении суток.

Военнослужащий объяснил, что модификация "К" показывает, что этот самолет может нести аэробалистическую ракету "Кинжал", поэтому ПВО должна предварительно реагировать, из-за чего воздушную тревогу объявляют по всей Украине.

Сколько самолет может находиться в воздухе

Если бак самолета заправлен полностью, то он может находиться в воздухе до 1,5 часов. Журналисты "УП" отметили, что вчера воздушная тревога длилась два часа, на что Игнат ответил, что в то время два самолета РФ взлетели один за другим.

Напомним, в последнее время в Украине увеличилось количество воздушных тревог. В Воздушных Силах говорят, что это связано с интенсивными сражениями на земле, из-за чего враг поднимает в небо свою авиацию.