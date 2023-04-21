Ігнат пояснив, чому бомби будуть падати не лише у Бєлгороді

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Армія.Inform

Представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що можливість подібних вибухів, як у Бєлгороді, може підвищитися в Росії через прагнення окупантів збільшити виробництво авіаційних бомб шляхом скорочення часу на їхнє виготовлення та незадовільну якість.

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, такі бомби, як у Бєлгороді, можуть падати й в інших місцях, оскільки Росія робить їх швидко та застосовує дедалі частіше. Полковник зазначив, що бомба, яка була використана у Бєлгороді, знаходиться на озброєнні Росії з радянських часів, але потребує модернізації, включаючи встановлення GPS-навігації та крил.

Гнат також попередив, що загроза використання окупантами подібних авіабомб тільки посилюватиметься, оскільки у них вже достатньо такої зброї. На думку Ігната, це пов'язано з недостатньою уважністю до якості при їхньому виробництві в умовах стислих термінів.

Загалом полковник Юрій Ігнат відзначив ризик збільшення частоти випадків використання авіабомб у Росії та наголосив на необхідності покращення якості виробництва цих боєприпасів, щоб запобігти можливим трагедіям.

Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк повідомив, що росіяни визнали, що внаслідок падіння їхньої ж авіаційної бомби на Бєлгород постраждали люди. Одну жінку навіть довелося госпіталізувати із черепно-мозковою травмою.

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео моменту вибуху у місті Бєлгороді. Відомо, що внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів.