Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат пояснив, чому бомби будуть падати не лише у Бєлгороді arrow

Ігнат пояснив, чому бомби будуть падати не лише у Бєлгороді

21 квітня 2023 14:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ігнат пояснив, чому бомби будуть падати не лише у Бєлгороді
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Армія.Inform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що можливість подібних вибухів, як у Бєлгороді, може підвищитися в Росії через прагнення окупантів збільшити виробництво авіаційних бомб шляхом скорочення часу на їхнє виготовлення та незадовільну якість.

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чому бомби летітимуть не лише на Бєлгород

За словами Ігната, такі бомби, як у Бєлгороді, можуть падати й в інших місцях, оскільки Росія робить їх швидко та застосовує дедалі частіше. Полковник зазначив, що бомба, яка була використана у Бєлгороді, знаходиться на озброєнні Росії з радянських часів, але потребує модернізації, включаючи встановлення GPS-навігації та крил.

Гнат також попередив, що загроза використання окупантами подібних авіабомб тільки посилюватиметься, оскільки у них вже достатньо такої зброї. На думку Ігната, це пов'язано з недостатньою уважністю до якості при їхньому виробництві в умовах стислих термінів.

Загалом полковник Юрій Ігнат відзначив ризик збільшення частоти випадків використання авіабомб у Росії та наголосив на необхідності покращення якості виробництва цих боєприпасів, щоб запобігти можливим трагедіям.

Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк повідомив, що росіяни визнали, що внаслідок падіння їхньої ж авіаційної бомби на Бєлгород постраждали люди. Одну жінку навіть довелося госпіталізувати із черепно-мозковою травмою.

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео моменту вибуху у місті Бєлгороді. Відомо, що внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB