Игнат объяснил, почему бомбы будут падать не только в Белгороде

Спикер Воздушныех сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Армbя.Inform

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что возможность подобных взрывов, как в Белгороде, может повыситься в России из-за стремления оккупантов увеличить производство авиационных бомб путем сокращения времени на их изготовление и неудовлетворительного качества.

Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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По словам Игната, такие бомбы, как в Белгороде, могут падать и в других местах, поскольку Россия делает их быстро и применяет все чаще. Полковник отметил, что бомба, которая была использована в Белгороде, находится на вооружении России с советских времен, но требует модернизации, включая установку GPS-навигации и крыльев.

Игнат также предупредил, что угроза использования оккупантами подобных авиабомб будет только усиливаться, поскольку у них уже достаточно такого оружия. По мнению Игната, это связано с недостаточной внимательностью к качеству при их производстве в условиях сжатых сроков.

В целом, полковник Юрий Игнат отметил риск увеличения частоты случаев использования авиабомб в России и подчеркнул необходимость улучшения качества производства этих боеприпасов, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Напомним, что ранее Михаил Подоляк сообщил, что россияне признали, что в результате падения их же авиационной бомбы на Белгород пострадали люди. Одну женщину даже пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой.

Также мы писали, что в сети появилось видео момента взрыва в городе Белгороде. Известно, что в результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров.