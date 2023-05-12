Ігнат пояснив, чому не можна говорити про 90% ефективності ППО

Спікер Повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Фото: Media Center Ukraine

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що ефективність української протиповітряної оборони може бути оцінена лише щодо повітряних цілей ворога, які вона здатна збивати. Ігнат наголосив, що українська ППО має можливість ефективно вражати певні крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.

Про це Ігнат розповів у коментарі "Українській правді".

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Ефективність ППО

Спікер ЗСУ зазначив, що попри відносно хорошу захищеність Києва, ворог щодня здійснює обстріли з прифронтових регіонів, застосовує керовані авіабомби та використовує ракети різних типів, таких як Х-22, Х-31, "Іскандер", "Онікс" та інші.

Наразі українська ППО не має достатньо ефективних засобів ураження вказаних загроз. Крім того, Україна поки що не має можливостей для відлякування російських літаків, які щодня застосовують керовані авіаційні бомби.

Ігнат зазначив, що використання сучасних винищувачів F-16 може бути ефективним запобіжником, здатним утримувати ворожу авіацію на відстані від українського кордону. Однак, попри надходження нових комплексів, застарілі С-300 та "Бук М1" досі становлять основу української ППО.

Нагадаємо, що Україна змогла значно покращити свої можливості у перехопленні російських ракет. Таким чином, ЗСУ зараз можуть збивати до 90% російських ракет.

У статті The Washington Post говориться, що завдяки розвідувальним даним, отриманим від союзників напередодні атак, українські військові змогли евакуювати мобільні підрозділи в безпечні місця, попри втрату деяких фіксованих позицій. Це допомогло Україні перегрупуватися та запобігти подальшому просуванню російських сил.

Також ми писали, що російські літаки почали обстрілювати Україну через межі досяжності систем протиповітряної оборони. Для більш ефективної боротьби з ПКС Росії Україні потрібні літаки F-16.

За словами Юрія Ігната, кількість збитих російських літаків та вертольотів не збільшується, бо окупанти почали діяти обережніше.