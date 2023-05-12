Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат пояснив, чому не можна говорити про 90% ефективності ППО arrow

Ігнат пояснив, чому не можна говорити про 90% ефективності ППО

12 травня 2023 00:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ігнат пояснив, чому не можна говорити про 90% ефективності ППО
Спікер Повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Фото: Media Center Ukraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що ефективність української протиповітряної оборони може бути оцінена лише щодо повітряних цілей ворога, які вона здатна збивати. Ігнат наголосив, що українська ППО має можливість ефективно вражати певні крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.

Про це Ігнат розповів у коментарі "Українській правді".

Читайте також:

Ефективність ППО

Спікер ЗСУ зазначив, що попри відносно хорошу захищеність Києва, ворог щодня здійснює обстріли з прифронтових регіонів, застосовує керовані авіабомби та використовує ракети різних типів, таких як Х-22, Х-31, "Іскандер", "Онікс" та інші.

Наразі українська ППО не має достатньо ефективних засобів ураження вказаних загроз. Крім того, Україна поки що не має можливостей для відлякування російських літаків, які щодня застосовують керовані авіаційні бомби.

Ігнат зазначив, що використання сучасних винищувачів F-16 може бути ефективним запобіжником, здатним утримувати ворожу авіацію на відстані від українського кордону. Однак, попри надходження нових комплексів, застарілі С-300 та "Бук М1" досі становлять основу української ППО.

Нагадаємо, що Україна змогла значно покращити свої можливості у перехопленні російських ракет. Таким чином, ЗСУ зараз можуть збивати до 90% російських ракет.

У статті The Washington Post говориться, що завдяки розвідувальним даним, отриманим від союзників напередодні атак, українські військові змогли евакуювати мобільні підрозділи в безпечні місця, попри втрату деяких фіксованих позицій. Це допомогло Україні перегрупуватися та запобігти подальшому просуванню російських сил.

Також ми писали, що російські літаки почали обстрілювати Україну через межі досяжності систем протиповітряної оборони. Для більш ефективної боротьби з ПКС Росії Україні потрібні літаки F-16.

За словами Юрія Ігната, кількість збитих російських літаків та вертольотів не збільшується, бо окупанти почали діяти обережніше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB