Игнат объяснил, почему нельзя говорить про 90% эффективности ПВО

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат. Фото: Media Center Ukraine

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что эффективность украинской противовоздушной обороны может быть оценена только относительно воздушных целей врага, которые она способна сбивать. Игнат подчеркнул, что украинская ПВО имеет возможность эффективно поражать определенные крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе.

Об этом Игнат рассказал в комментарии "Украинской правде".

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Эффективность ПВО

Спикер ВСУ отметил, что несмотря на относительно хорошую защищенность Киева, враг ежедневно осуществляет обстрелы с прифронтовых регионов, применяет управляемые авиабомбы и использует ракеты различных типов, таких как Х-22, Х-31, "Искандер", "Оникс" и другие.

В настоящее время украинская ПВО не обладает достаточно эффективными средствами поражения указанных угроз. Кроме того, Украина пока не располагает возможностями для отпугивания российских самолетов, которые ежедневно применяют управляемые авиационные бомбы.

Игнат отметил, что использование современных истребителей F-16 может быть эффективным "предохранителем", способным удерживать вражескую авиацию на расстоянии от украинской границы. Однако, несмотря на поступление новых комплексов, устаревшие С-300 и "Бук М1" до сих пор составляют основу украинской ПВО.

Напомним, что Украина смогла значительно улучшить свои возможности в перехвате российских ракет. Таким образом, ВСУ сейчас могут сбивать до 90% российских ракет.

В статье The Washington Post говорится, что благодаря разведывательным данным, полученным от союзников накануне атак, украинские военные смогли эвакуировать мобильные подразделения в безопасные места, несмотря на потерю некоторых фиксированных позиций. Это помогло Украине перегруппироваться и предотвратить дальнейшее продвижение российских сил.

Также мі писали, что российские самолеты начали обстреливать Украину из-за пределов досягаемости систем противовоздушной обороны. Для более эффективной борьбы с ВКС России Украине нужны самолеты F-16.

По словам Юрия Игната, количество сбитых российских самолетов и вертолетов не увеличивается, потому что оккупанты начали действовать осторожнее.