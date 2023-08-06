Ігнат пояснив, чому росіяни атакують Старокостянтинів
Цієї ночі російські загарбники завдали ударів по Старокостянтинову з метою знищити бригаду тактичної авіації, яка там базується. Своїй цілей ворог не досяг.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.
Українська авіація ефективно протистоїть ворогу
"Не вперше атакується саме цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації... Але в нинішніх умовах хочу сказати, що авіація в нас доволі таки мобільна. Наші авіатори, льотчики і всі, хто забезпечує польоти знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", — заявив Ігнат.
Речник зазначив, що росіяни "хіба що у своїх пабліках та пропагандистських телеканалах "знищують" 120 літаків щотижня".
"І я думаю, що наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують", — підкреслив речник Повітряних сил ЗСУ.
В ніч на 6 серпня російські загарбники завдали удару по Хмельниччині. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді.