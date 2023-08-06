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Ігнат пояснив, чому росіяни атакують Старокостянтинів

6 серпня 2023 13:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ігнат пояснив, чому росіяни атакують Старокостянтинів
Речник Командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Фото: mil.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі російські загарбники завдали ударів по Старокостянтинову з метою знищити бригаду тактичної авіації, яка там базується. Своїй цілей ворог не досяг.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

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"Не вперше атакується саме цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації... Але в нинішніх умовах хочу сказати, що авіація в нас доволі таки мобільна. Наші авіатори, льотчики і всі, хто забезпечує польоти знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", — заявив Ігнат.

Речник зазначив, що росіяни "хіба що у своїх пабліках та пропагандистських телеканалах "знищують" 120 літаків щотижня".

"І я думаю, що наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують", — підкреслив речник Повітряних сил ЗСУ.

В ніч на 6 серпня російські загарбники завдали удару по Хмельниччині. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді.

 

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