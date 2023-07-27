РФ атакувала Хмельниччину 26 липня

Пуски ракети "Калібр". Фото: Google

Увечері 26 липня у Хмельницькому пролунали потужні вибухи. Росія вкотре вдалася до масового удару по Україні.

Про ситуацію в області у Telegram розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Читайте також:

РФ атакувала Хмельниччину

Хмельницька область 26 липня опинилася під масованих ударом ворога.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району.

"Уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто", — написав Сергій Тюрін.

Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Раніше стало відомо про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.