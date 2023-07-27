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РФ атакувала Хмельниччину "Кинжалами": наслідки ворожого удару

27 липня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ атакувала Хмельниччину 26 липня
Пуски ракети "Калібр". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Увечері 26 липня у Хмельницькому пролунали потужні вибухи. Росія вкотре вдалася до масового удару по Україні. 

Про ситуацію в області у Telegram розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

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Хмельницька область 26 липня опинилася під масованих ударом ворога. 

За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району. 

"Уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто", — написав Сергій Тюрін.

Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Раніше стало відомо про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. 

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.

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