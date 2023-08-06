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Нічний обстріл Хмельниччини: ОВА оприлюднила фото наслідків удару

6 серпня 2023 12:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нічний обстріл Хмельниччини: ОВА оприлюднила фото наслідків удару
Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ніч на 6 серпня російські загарбники завдали удару по Хмельниччині. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді.

Світлини з наслідками руйнуваню оприлюднила Хмельницька ОВА.

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"Так наші герої без зброї стоять проти вогню, який виник внасдідок удару по Хмельниччині. Пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді", — розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА

Вдень 5 серпня та у ніч проти 6 серпня російські терористи декілька разів атакували Хмельницьку область. Більшість ракет збила ППО, але є пошкодження.

Раніше ми повідомляли, ввечері 5 серпня російські терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок терористичної атаки є загиблі та поранені, також пошкоджено інфраструктуру. 

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