Нічний обстріл Хмельниччини: ОВА оприлюднила фото наслідків удару

Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА

В ніч на 6 серпня російські загарбники завдали удару по Хмельниччині. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді.

Світлини з наслідками руйнуваню оприлюднила Хмельницька ОВА.

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"Так наші герої без зброї стоять проти вогню, який виник внасдідок удару по Хмельниччині. Пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді", — розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Хмельниччини. Фото: ОВА

Вдень 5 серпня та у ніч проти 6 серпня російські терористи декілька разів атакували Хмельницьку область. Більшість ракет збила ППО, але є пошкодження.

Раніше ми повідомляли, ввечері 5 серпня російські терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок терористичної атаки є загиблі та поранені, також пошкоджено інфраструктуру.