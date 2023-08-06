Игнат объяснил, почему россияне атакуют Староконстантинов

Спикер Командования ПС ВСУ полковник Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

Этой ночью российские захватчики нанесли удары по Староконстантинову с целью уничтожить базирующуюся там бригаду тактической авиации. Своих целей враг не достиг.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Не впервые атакуется именно этот аэродром. Там штатное место базирования бригады тактической авиации... Но в нынешних условиях хочу сказать, что авиация у нас довольно мобильная. Наши авиаторы, летчики и все, кто обеспечивает полеты, знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов по всей территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию", — заявил Игнат.

Спикер отметил, что россияне "разве что в своих пабликах и пропагандистских телеканалах "уничтожают" 120 самолетов еженедельно".

"И я думаю, что наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют", — подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 6 августа российские захватчики нанесли удар по Хмельнитчине. В результате ракетного удара возник пожар на элеваторе в Староконстантиновской громаде.