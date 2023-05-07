Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Павло Багмут/ukrinform.ua

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку дронів у Криму. Він заявив, що нині безпілотники "виходять на новий рівень і здійснюють революцію на фронті".

Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Це стосується безпілотників квадрокоптерних типів і різного рівня — тактичного, стратегічного тощо. Це те, що потрібно сьогодні розвивати в Україні, те, що буде віддавати в майбутньому перевагу", — заявив речник командування Повітряних сил України.

Крім цього він додав, що необхідно розвивати не тільки виробництво дронів, а й систему боротьби проти безпілотників, бо "ворог не спить".

"Зараз РФ має своє виробництво безпілотників різних типів, "Ланцетів" багато останнім часом використовують, іранські дрони "шахеди". Але ворог, безумовно, буде робити спроби налагодити широке виробництво своїх безпілотників, зокрема ударного типу", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що у Міноборони Російської Федерації заявили, що сьогодні вночі, 7 травня, у Криму сили ППО знищили понад 20 ударних БпЛА. Там традиційно звинуватили Україну в атаці.