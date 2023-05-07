Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат прокоментував нічну атаку дронів у Криму arrow

Ігнат прокоментував нічну атаку дронів у Криму

7 травня 2023 20:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Ігнат прокоментував нічну атаку дронів у Криму
Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Павло Багмут/ukrinform.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку дронів у Криму. Він заявив, що нині безпілотники "виходять на новий рівень і здійснюють революцію на фронті".

Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Атака дронів у Криму

"Це стосується безпілотників квадрокоптерних типів і різного рівня — тактичного, стратегічного тощо. Це те, що потрібно сьогодні розвивати в Україні, те, що буде віддавати в майбутньому перевагу", — заявив речник командування Повітряних сил України.

Крім цього він додав, що необхідно розвивати не тільки виробництво дронів, а й систему боротьби проти безпілотників, бо "ворог не спить".

"Зараз РФ має своє виробництво безпілотників різних типів, "Ланцетів" багато останнім часом використовують, іранські дрони "шахеди". Але ворог, безумовно, буде робити спроби налагодити широке виробництво своїх безпілотників, зокрема ударного типу", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що у Міноборони Російської Федерації заявили, що сьогодні вночі, 7 травня, у Криму сили ППО знищили понад 20 ударних БпЛА. Там традиційно звинуватили Україну в атаці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB