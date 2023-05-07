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Игнат прокомментировал ночную атаку дронов в Крыму

7 мая 2023 20:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Игнат прокомментировал ночную атаку дронов в Крыму
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Павел Багмут/ukrinform.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку дронов в Крыму. Он заявил, что ныне беспилотники "выходят на новый уровень и совершают революцию на фронте".

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Это касается беспилотников квадрокоптерных типов и разного уровня — тактического, стратегического и т.д. Это то, что нужно сегодня развивать в Украине, то, что будет отдавать в будущем предпочтение", — заявил представитель командования Воздушных сил Украины.

Кроме этого он добавил, что необходимо развивать не только производство дронов, но и систему борьбы против беспилотников, потому что "враг бодрствует".

"Сейчас РФ имеет свое производство беспилотников разных типов, "Ланцетов" многое в последнее время используют, иранские дроны "шахеды". Но враг, безусловно, будет предпринимать попытки наладить широкое производство своих беспилотников, в том числе ударного типа", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, что в Минобороны Российской Федерации заявили, что сегодня ночью, 7 мая, в Крыму силы ПВО уничтожили более 20 ударных БпЛА. Там традиционно обвинили Украину в атаке.

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