У Росії заявили, що вночі у Криму сили ППО збили понад 20 безпілотників

Збитий безпілотник у Криму. Фото: росЗМІ

У Міноборони Російської Федерації заявили, що сьогодні вночі, 7 травня, у Криму сили ППО знищили понад 20 ударних БпЛА. Там традиційно звинуватили Україну в атаці.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Уночі над акваторією Чорного моря засобами ППО виявлено 22 ударні українські безпілотники, усі їх знищено", — заявили в Міноборони Росії.

Російські ЗМІ навіть опублікували світлину, на якій показали нібито український безпілотник. Вони повідомляють, що БпЛА приземлили на поле системи радіоелектронної боротьби.

Безпілотник у Криму. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 травня, місцеві жителі чули звуки вибухів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, "бавовну" помітили біля Козачої бухти, що за 15 км від центру окупованого Севастополя.

Також ми писали, що російські окупанти зазначають, що вночі 7 травня ЗСУ здійснили атаку на тимчасово окупований Крим за допомогою БпЛА. Над півостровом працювали системи ППО.

Додамо, у суботу, 6 травня, у Севастополі (Крим) пролунав вибух. Росія, як завжди, звинуватила у цьому українських військових.