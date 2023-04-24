Ігнат прокоментував падіння дрона з 17 кг вибухівки у Підмосков'ї

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат/Фото: Командування Повітряних сил

В Московській області, біля міста Ногінськ, місцеві жителі знайшли безпілотник із вибухівкою. 17 кілограмів вибухової речовини, якими був начинений безпілотник, становлять серйозну загрозу для будь-якого об'єкта.

Про це розповів Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів 24 Каналу.

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Що сказав Ігнат

Ігнат порівняв БпЛА, який впав у біля Москви з тими, якими користується російська армія.

"Якщо взяти російські "Ланцети", якими вони атакують нашу військову техніку, то вони несуть від півтора до трьох кілограмів вибухівки. Здається, що це небагато, але якщо потрапити у вразливе місце на техніці, то це може спричинити детонацію боєкомплекту", — заявив речник Повітряних сил.

Інший безпілотник, яким широко користується армія окупантів — Shahed-136 — може мати бойову частину до 40 кілограмів, що може знищити серйозний об’єкт.

"Все, що може зробити наша оборонка, все, що ми можемо отримати від наших партнерів, дуже нам допомагає. БпЛА стають все більш поширеними на цій війні й ми маємо робити все, щоб у нас з’являлось все більше такої техніки", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, уночі 24 квітня під Москвою виявили безпілотник начинений вибухівкою. Російські ЗМІ повідомляють, що він схожий на український UJ-22 Airborne та був начинений 17 кілограмами вибухівки.

Стверджується також, що серед уламків безпілотного літального апарату виявили канадські 1,25-фунтові вибухові заряди М112 на основі пластичної вибухівки С4.