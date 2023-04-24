Игнат прокомментировал падение дрона из 17 кг взрывчатки в Подмосковье

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат/Фото: Командование Воздушных сил

В Московской области, возле города Ногинск, местные жители обнаружили беспилотник со взрывчаткой. 17 килограммов взрывчатого вещества, которыми был начинен беспилотник, представляют серьезную угрозу для любого объекта.

Об этом рассказал Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат рассказал 24 Канала.

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Игнат сравнил упавшего в Москву БпЛА с теми, которыми пользуется российская армия.

"Если взять российские "Ланцеты", которыми они атакуют нашу военную технику, то они несут от полутора до трех килограммов взрывчатки. Кажется, что это немного, но если попасть в уязвимое место на технике, то это может повлечь за собой детонацию боекомплекта", — заявил спикер Воздушных сил.

Другой беспилотник, которым широко пользуется армия оккупантов — Shahed-136 — может иметь боевую часть до 40 килограммов, что может уничтожить серьезный объект.

"Все, что может сделать наша оборонка, все, что мы можем получить от наших партнеров, нам очень помогает. БпЛА становятся все более распространенными на этой войне и мы должны делать все, чтобы у нас появлялось все больше такой техники", — подытожил Игнат.

Напомним, ночью 24 апреля под Москвой обнаружили беспилотник, начиненный взрывчаткой. Российские СМИ сообщают, что он похож на украинский UJ-22 Airborne и начинен 17 килограммами взрывчатки.

Утверждается также, что среди обломков беспилотного летательного аппарата были обнаружены канадские 1,25-фунтовые взрывные заряды М112 на основе пластической взрывчатки С4.