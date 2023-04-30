Ігнат розповів, без чого не можна досягти успіху в наступі

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат висловив переконання, що без підтримки Повітряних сил країна не зможе досягти успіху ні у військовій, ні у мирній галузі. Він підкреслив, що повітряне прикриття зверху необхідне як у наступальних, так і в оборонних діях для досягнення добрих результатів.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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Повітряне прикриття

Юрій Ігнат зазначив, що для досягнення переваги у повітрі та забезпечення повітряного прикриття, ППО України має бути укомплектовано сучасними літаками покоління 4+. Він наголосив, що українським пілотам потрібно близько трьох місяців для освоєння управління цими сучасними західними літаками.

За словами Юрія Ігната, без підтримки повітряних сил Україна матиме великі труднощі під час захисту своєї території. Повітряна перевага та повітряне прикриття є критично важливими для забезпечення безпеки країни та ефективності її військової стратегії.

Ігнат також наголосив, що військовим пілотам необхідно отримати відповідне навчання та досвід для того, щоб керувати сучасними літаками.

Загалом спікер висловив упевненість у тому, що укомплектування ППО сучасними літаками та підготовка кваліфікованих військових пілотів є критично важливими для того, щоб Україна могла ефективно захищати свою територію та досягати успіху у військових та мирних діях.

Нагадаємо, що спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи вистачає українській протиповітряній обороні ракет. За його словами, ППО виснажується.