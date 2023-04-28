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Игнат рассказал, хватает ли украинской ПВО ракет

28 апреля 2023 12:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Игнат рассказал, хватает ли украинской ПВО ракет
Спикер ВСУ Юрий Игнат. Фото: Арміяinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, хватает ли украинской противовоздушной обороне ракет. По его словам, ПВО истощается.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Хватает ли украинской ПВО ракет

"За осень-зиму, когда враг атаковал инфраструктуру, было выпущено 850 ракет и 850 дронов-камикадзе. Это 1700 целей, из которых было сбито около 1500. На это пошли ракеты, в основном, советского образца Бук-М1 и С-300. Как враг потратился, так и мы", — сказал он.

При этом Игнат уточнил, что несмотря на это ВСУ продолжают борьбу и сейчас усиливаются западными образцами батарей.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Украине.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара. По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Всего было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.

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