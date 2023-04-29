Игнат рассказал, насколько быстро Россия может изготавливать ракеты

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Российская Федерация продолжает производить ракеты, однако очень медленно. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что технологическое оружие быстро сделать нельзя.

Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Изготовление ракет в России

"Немного ракет осталось у россиян. Они продолжают их изготавливать. Те остатки, которые были найдены во время последних ударов, говорят о том, что — это свежие ракеты, изготавливались они осенью, есть и зимние варианты запчастей", — сказал Игнат.

По его словам, противник продолжает производить ракеты, однако темпы производства не будут высокими.

Напомним, Игнат говорил, что у России уменьшается потенциал производства оружия для ведения войны. До осени РФ не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который был у нее до начала массовых обстрелов территории Украины.

Также мы писали, что российские оккупанты используют управляемые ракеты, изготовленные в Иране, чтобы атаковать украинские цели. Эти ракеты, называемые Dehlavieh, оказались клонами российской противотанковой управляемой ракеты "Корнет".

Добавим, российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие малоточные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.