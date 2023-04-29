Игнат рассказал, насколько быстро Россия может изготавливать ракеты
Российская Федерация продолжает производить ракеты, однако очень медленно. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что технологическое оружие быстро сделать нельзя.
Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.
Изготовление ракет в России
"Немного ракет осталось у россиян. Они продолжают их изготавливать. Те остатки, которые были найдены во время последних ударов, говорят о том, что — это свежие ракеты, изготавливались они осенью, есть и зимние варианты запчастей", — сказал Игнат.
По его словам, противник продолжает производить ракеты, однако темпы производства не будут высокими.
Напомним, Игнат говорил, что у России уменьшается потенциал производства оружия для ведения войны. До осени РФ не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который был у нее до начала массовых обстрелов территории Украины.
Также мы писали, что российские оккупанты используют управляемые ракеты, изготовленные в Иране, чтобы атаковать украинские цели. Эти ракеты, называемые Dehlavieh, оказались клонами российской противотанковой управляемой ракеты "Корнет".
Добавим, российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие малоточные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.