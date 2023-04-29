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Игнат рассказал, насколько быстро Россия может изготавливать ракеты

29 апреля 2023 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, насколько быстро Россия может изготавливать ракеты
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российская Федерация продолжает производить ракеты, однако очень медленно. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что технологическое оружие быстро сделать нельзя.

Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Немного ракет осталось у россиян. Они продолжают их изготавливать. Те остатки, которые были найдены во время последних ударов, говорят о том, что — это свежие ракеты, изготавливались они осенью, есть и зимние варианты запчастей", — сказал Игнат.

По его словам, противник продолжает производить ракеты, однако темпы производства не будут высокими.

Напомним, Игнат говорил, что у России уменьшается потенциал производства оружия для ведения войны. До осени РФ не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который был у нее до начала массовых обстрелов территории Украины.

Также мы писали, что российские оккупанты используют управляемые ракеты, изготовленные в Иране, чтобы атаковать украинские цели. Эти ракеты, называемые Dehlavieh, оказались клонами российской противотанковой управляемой ракеты "Корнет".

Добавим, российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие малоточные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.

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