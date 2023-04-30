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Игнат рассказал, без чего нельзя достичь успеха в наступлении

30 апреля 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Игнат рассказал, без чего нельзя достичь успеха в наступлении
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат выразил убеждение в том, что без поддержки воздушных сил страна не сможет достичь успеха ни в военной, ни в мирной области. Он подчеркнул, что воздушное прикрытие сверху необходимо как в наступательных, так и в оборонительных действиях для достижения хороших результатов.

Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.

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Воздушное прикрытие 

Юрий Игнат указал, что для достижения превосходства в воздухе и обеспечения воздушного прикрытия, ПВО Украины должно быть укомплектовано современными самолетами поколения 4+. Он подчеркнул, что украинским пилотам потребуется около трех месяцев для освоения управления этими современными западными самолетами.

По словам Юрия Игната, без поддержки воздушных сил Украина будет иметь большие трудности при защите своей территории. Воздушное превосходство и воздушное прикрытие являются критически важными для обеспечения безопасности страны и эффективности ее военной стратегии.

Игнат также подчеркнул, что военным пилотам необходимо получить соответствующее обучение и опыт для того, чтобы управлять современными самолетами.

В целом, спикер выразил уверенность в том, что укомплектование ПВО современными самолетами и подготовка квалифицированных военных пилотов являются критически важными для того, чтобы Украина могла эффективно защищать свою территорию и добиваться успеха в военных и мирных действиях. 

Напомним, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, хватает ли украинской противовоздушной обороне ракет. По его словам, ПВО истощается.

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