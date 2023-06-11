Ігнат розповів, чи можуть закінчитися в України ракети до Patriot

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: УП

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу у проєкті "Рамштайн" .

Про це Ігнат сказав у інтерв'ю Українській правді.

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Чи закінчаться ракети до Patriot?

Відповідаючи на запитання Ігнат зазначив, що така ситуація малоймовірна. Нашій країні дуже допомагають наші західні партнери, які постачають нам як сучасну, так і радянську техніку, яка також є у великій кількості закордоном.

"У нас основа ППО зараз ще вся радянська. Не треба думати, що якщо нам певна номенклатура озброєння прийшла із Заходу, то у нас вже все є. Щоб повністю замінити радянську систему, нам треба ще дуже довго чекати", — каже він.

Водночас речник зазначив, що вся техніка потребує постійних поставок із країн Заходу. І Україна намагається раціонально використовувати це озброєння.

"Тому усім світом будуть Україні допомагати, і ракетами до Patriot зокрема. Ви ж не думаєте, що один раз дали Patriot з ракетами і на тому все закінчилося? Як літаки, як артилерія Himars, все потребує постійних поставок із країн Заходу. І, відповідно, ми стараємося більш-менш раціонально використовувати це озброєння", — каже він.

Як ворог складає карту повітряної обстановки?

За його словами, наразі існує багато анонімних Telegram-каналів, які під час повітряної тривогу розповідають про обстановку у небі.

Утім, є й такі канали, які публікують цю інформацію, вказуючи маркери на радарах, що заборонено робити. Адже, це дуже допомагає ворогу. Саме з таких повідомлень противник вивчає, де у нас є засоби і де вони працюють.

"Писали: "Вони увійшли в таку область. Рухаються. Спостерігаємо до 5 штук. Будьте обережні". Потім — раз, наступне повідомлення через п'ять хвилин: "Зникли в районі населеного пункту такого от. Не спостерігаємо". І це все — прямо з фотографіями, зі скриншотами. Тобто вони показали ділянку, де в нас немає нічого", — каже Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат зробив важливе уточнення з приводу навчання українських пілотів в Британії. За його словами, списки українських пілотів, які навчатимуться у Британії, вже давно сформовані. Однак, жоден з військових ще не вирушив за кордон.