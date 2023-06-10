Зеленський підтвердив початок контрнаступу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У суботу, 10 червня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. Проте глава держави приховав, на якій стадії тривають наступальні операції.

Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу з прем'єром Канада Джастіном Трюдо у Києві.

Читайте також:

Наступ ЗСУ уже почався?

Президент заявив, що контрнаступальні та оборонні дії вже відбуваються в Україні, проте на якій стадії і як успішно вони проходять, Зеленський розповідати не став.

Також глава держави закликав довіряти військовим та командувачам оперативних напрямків, адже вони професійно виконують свою роботу.

"Росія відчуває, що їй недовго залишилося", — сказав Президент.

Саме так він відреагував на вчорашню заяву Путіна, у якій той підтвердив початок українського наступу.

Нагадаємо, буквально декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до великого контрнаступу, аби відбити окуповані території. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також 8 червня у своєму щоденному звіті британська розвідка повідомила, що на багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.

Також 8 червня західні ЗМІ заявили, що Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.