Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський підтвердив початок контрнаступу ЗСУ arrow

Зеленський підтвердив початок контрнаступу ЗСУ

10 червня 2023 16:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський підтвердив початок контрнаступу ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 10 червня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. Проте глава держави приховав, на якій стадії тривають наступальні операції.

Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу з прем'єром Канада Джастіном Трюдо у Києві. 

Читайте також:

Наступ ЗСУ уже почався?

Президент заявив, що контрнаступальні та оборонні дії вже відбуваються в Україні, проте на якій стадії і як успішно вони проходять, Зеленський розповідати не став.

Також глава держави закликав довіряти військовим та командувачам оперативних напрямків, адже вони професійно виконують свою роботу. 

"Росія відчуває, що їй недовго залишилося", — сказав Президент.

Саме так він відреагував на вчорашню заяву Путіна, у якій той підтвердив початок українського наступу.

Нагадаємо, буквально декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до великого контрнаступу, аби відбити окуповані території. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також 8 червня у своєму щоденному звіті британська розвідка повідомила, що на багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.

Також 8 червня західні ЗМІ заявили, що Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB