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Игнат рассказал, могут ли закончиться у Украины ракеты к Patriot

11 июня 2023 10:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Игнат рассказал, могут ли закончиться у Украины ракеты к Patriot
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: УП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира в проекте "Рамштайн".

Об этом Игнат сказал в интервью Украинской правде.

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Отвечая на вопрос, Игнат отметил, что такая ситуация маловероятна. Нашей стране очень помогают наши западные партнеры, которые снабжают нас как современной, так и советской техникой, которая также является в большом количестве заграницей.

"У нас основа ПВО сейчас еще вся советская. Не надо думать, что если нам определенная номенклатура вооружения пришла с Запада, то у нас уже все есть. Чтобы полностью заменить советскую систему, нам нужно очень долго ждать", — говорит он.

В то же время представитель отметил, что вся техника нуждается в постоянных поставках из стран Запада. И Украина пытается рационально использовать это вооружение.

"Поэтому всем миром будут Украине помогать, и ракетами в Patriot в частности. Вы ведь не думаете, что однажды дали Patriot с ракетами и на том все закончилось? Как самолеты, как артиллерия Himars, все нуждаются в постоянных поставках из стран Запада. И, соответственно , мы стараемся более или менее рационально использовать это вооружение", — говорит он.

Как враг составляет карту воздушной обстановки?

По его словам, существует много анонимных Telegram-каналов, которые во время воздушной тревоги рассказывают об обстановке в небе.

Однако есть и такие каналы, которые публикуют эту информацию, указывая маркеры на радарах, что запрещено делать. Ведь это очень помогает врагу. Именно из таких сообщений противник изучает, где у нас есть средства и где они работают.

"Писали: "Они вошли в такую область. Двигаются. Наблюдаем до 5 штук. Будьте осторожны". Затем — раз, следующее сообщение через пять минут: "Исчезли в районе населенного пункта такого вот. Не наблюдаем". И это все — прямо с фотографиями, со скриншотами. То есть они показали участок, где у нас нет ничего", — говорит Юрий Игнат.

Напомним, ранее Юрий Игнат сделал важное уточнение по поводу обучения украинских пилотов в Британии. По его словам, списки украинских пилотов, которые будут учиться в Британии, уже давно сформированы. Однако ни один из военных еще не отправился за границу.

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