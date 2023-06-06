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Навчання українських пілотів у Британії: Ігнат зробив важливе уточнення

6 червня 2023 00:01
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Козюк Тетяна
редактор
Юрій Ігнат розповів, чи вирушили українські пілоти на навчання до Британії
Речник Повітряних сил Укрїни Юрій Ігнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Списки українських пілотів, які навчатимуться у Британії, вже давно сформовані. Однак, жоден з військових ще не вирушив за кордон. 

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

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Ігнат пояснив, що поки не планується навчання українських пілотів. Закордон вирушили лише перші групи авіаційних фахівців. 

"Наразі не йдеться про навчання пілотів. Вирушили перші групи авіаційних фахівців, які вивчають можливість подальшого розгортання навчання українських льотчиків", — зробив уточнення речник Повітряних сил. 

Він також додав, що країни, які навчатимуть українських льотчиків, підтримують Україну та пропонують різні види підготовки. Йдеться про навчання не лише пілотів, але й інших авіційних спеціалістів. 

Передісторія

Сьогодні, 5 червня, перм'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з України до Британії вирушили перші групи пілотів. Там їх навчатимуть керувати західними винищувачами. 

Про це він розповів після зустрічі із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Лідери говорили про збройну підтримку, відновлення країни та інтеграцію до НАТО. Зокрема, Шмигаль подякував за підтримку та "готовність вчити наших пілотів". 

Після того, як речник Повітряних сил зробив уточнення щодо навчання пілотів, Шмигаль відредагував свій допис у Telegram

"UPD: Перші групи вже відібрано для навчання у Британії", — змінив прем'єр.

Відредагований допис Шмигаля. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть ЗСУ використовувати F-16 під час літнього контрнаступу. 

Також додамо, що у Міноборони розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для деокупації територій. 

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